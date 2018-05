Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe für den 01.05.2018

Cloppenburg/Vechta - Barßel - Diebstahl von Kraftfahrzeug

In der Nacht zum 01.Mai wurde im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 09:00 Uhr ein im II. Hüllenweg in Barßel verschlossen abgestellter schwarzer SUV der koreanischen Marke Ssangyong entwendet. Auffällig an dem SUV ist, dass er mit einer rosafarbenen Kennzeichenhalterung ausgestattet ist. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe in Verbindung zu setzen. Tel.: 04491/93160

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, den 28.04.18 19:00 Uhr, bis Sonntag, den 29.04.18 18:00 Uhr, beschädigte ein LKW während des Rangierens eine Glasüberdachung eines Bekleidungsgeschäftes Am Hafen in Friesoythe und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Überdachung entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1000.-Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe in Verbindung zu setzen. Tel.: 04491/93160

Stand: 01.05.2018, 12:00 Uhr gefertigt: Stieg, PHK

