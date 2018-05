Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Vechta

Cloppenburg/Vechta - Pressemeldung des PK Vechta vom 09.05 - 10.05.2018

Verkehrsunfall in Vechta mit einer leicht verletzten Person

Am 9.05.18; 14:01 Uhr, befährt ein 41-jähriger aus Vechta mit seinem PKW BMW den Falkenweg in Vechta und beabsichtigt auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abzubiegen. Der nachfolgende 20-jährige Fahrer aus Vechta erkennt dieses zu spät und fährt mit seinem PKW Mercedes auf den PKW auf. Der 20-jährige wird leicht verletzt. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Enkeltrick durch sog. Schockanruf

Am 09.05.2018; 14:00 Uhr, wurde eine 82-jährige aus Vechta, Oyther Straße, mittels eines Schockanrufes zur Übergabe eines höheren Geldbetrages genötigt. Der älteren Frau wurde ein Unfall ihres Sohnes vorgetäuscht, welcher unverzüglich eine größere Geldmenge benötigen würde, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Oyther Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen sog. Schockanrufen und bittet darum, bei einem solchen Vorfall unverzüglich die Polizei zu informieren.

