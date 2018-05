Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 26.-27.05.2018

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Sachbeschädigung Am Donnerstag in der Zeit von 10:45-11:15 Uhr parkte der Eigentümer eines roten Citroen seinen PKW auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Böseler Straße 1 in Friesoythe. Als er zu seinem PKW zurückkehrte bemerkte er Kratzer im Lack auf der gesamten rechten Fahrzeugseite. Ein Verursacher war nicht vor Ort feststellbar. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/9316-0 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und PKW Am Freitag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger aus Ramsloh den Radweg entlang der Hauptstraße von Ramsloh in Richtung Strücklingen. Eine aus dem Langholter Weg kommende Autofahrerin übersah den vorfahrtberechtigten Fahrradfahrer, sodass es beim Anfahren des PKW und dem folgenden Zusammenstoß zum Sturz des Radfahrers auf die Straße kam. Dieser wurde -wie sich im Nachgang herausstellte - leicht verletzt. Zuvor hatten sich beide Beteiligte ohne eine Aufnahme durch die Polizei geeinigt und auch keine Personalien ausgetauscht. Aufgrund der Verletzung sucht die Polizei nun die Fahrerin eines kleinen schwarzen PKW. Hinweise nimmt die Polizei in Ramsloh unter 04498/2111 oder in Friesoythe unter 04491/9316-0 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe PHK Wilke, DSL im Einsatz und Streifendienst Meeschenstraße 1 26169 Friesoythe Telefon: 04491/9316-0