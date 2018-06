Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe vom 03.06..2018

Barßel Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagabend, gegen 21.35 Uhr, wurden in Barßel auf der Hauptstraße zwei 15-jährige aus dem Saterland im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Beide "Jungs" waren mit einem Kleinkraftrad unterwegs, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihnen selbstverständlich untersagt.

Bösel Verkehrsunfallflucht In Bösel wurde am Samstag in der Zeit von 11.20-11.45 Uhr auf dem Combi-Parkplatz, Friesoyther Straße, eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Der Geschädigte ( 56 Jahre , aus Bösel ) hatte seinen PKW ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden, ca. 800 Euro, an der rechten Seite seines PKW fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher werden von der Friesoyther Polizei unter der Telefonnummer 0449193160 entgegengenommen.

Friesoythe Trunkenheit im Straßenverkehr In Friesoythe kontrollierte die örtliche Polizei am Sonntagmorgen gegen 02.10 Uhr einen 15 - jährigen aus Friesoythe. Dieser war zuvor mit einem Kleinkraftrad aufgefallen, mit dem er ohne Helm und überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille festgestellt. Außerdem war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend den Eltern übergeben.

Verkehrsunfallflucht Die Geschädigte, eine 27 jährige Frau aus Friesoythe, parkte ihren PKW am Samstagnachmittag in der Zeit von 14-16 Uhr vor verschiedenen Geschäften im Stadtgebiet. Augenscheinlich ist ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden/Rangieren gegen ihren PKW gefahren. Es entstand am PKW ein Schaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden von der Friesoyther Polizei unter der Telefonnummer 0449193160 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht Auf dem Parkplatz der SpaDaKa in Friesoythe wurde in der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr bis Samstag, 16.30 Uhr, ein PKW Polo von einem flüchtigen Fahrzeugführer beim Ein/Ausparken angefahren. An dem PKW der 27 jährigen aus Friesoythe entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 0449193160.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Europastraße in Friesoythe kam es am Samstag gegen 14.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 33 jähriger aus Friesoythe fuhr mit seinem Pedelec auf den PKW eines19 -jährigen aus Friesoythe auf und wurde dabei leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 0449193160 in Verbindung zu setzen.

Pressemeldung gefertigt: PHK Schedemann/ Stand 09.00 Uhr

