Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 24.-25.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Sedelsberg - Sachbeschädigung an PKW Bislang unbekannte Täter beschädigten in Sedelsberg in der Birkenkolonie das Faltdach eines PKW Renault Twingo in der Zeit von Mittwoch bis Freitag. Den Schaden gibt die Polizei mit ca. 350 Euro an. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ramsloh unter 04498-2111 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall an Freitag gegen 15:00 Uhr wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Barßel leicht verletzt. Der Mann befuhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Elisabethfehn, als ein 50-jähriger PKW-Fahrer ebenfalls aus Barßel mit seinem VW Golf die Oldenburger Straße in Richtung Schleusenstraße überqueren wollte. Dabei übersah er den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 2000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe Meeschenstraße 1 26169 Friesoythe 04491/9316-115

Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst