Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 25.-26.08.2018

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Körperverletzung Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 22:50 Uhr vor einer Shisha-Bar in der Langen Straße in Friesoythe. Hierbei schlug ein 35-Jähriger aus Friesoythe auf einen 21- und einen 22-jährigen Friesoyther ein. Beide erlitten Verletzungen im Gesicht.

Barßel - Körperverletzung I Am Sonntag gegen 01:15 Uhr kam es in Barßel auf dem Hafenfest beim dortigen Festzelt zu Streit zwischen einem Gast und dem Sicherheitsdienst. Hierbei wurde ein 38-Jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter durch einen 29-jährigen Barßeler leicht verletzt. Zudem kam der Beschuldigte nicht dem erteilten Hausverbot nach und musste durch die Polizei des Platzes verwiesen werden.

Barßel - Körperverletzung II Am Sonntag gegen 06:45 Uhr kam es erneut zu einem Vorfall beim Festzelt des Hafenfestes in Barßel. Eine Gruppe junger Männer geriet mit einem anderen Gast und dem Sicherheitsdienst in Streit. Hierbei schlug ein 25-jähriger Barßeler aus der Gruppe auf einen ebenfalls 25-jährigen Barßeler ein und verletzte diesen am Ohr. Die eingesetzten Beamten wurden durch den Beschuldigten im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme beleidigt und dieser missachtete das ausgesprochene Hausverbot. Den Mann erwarten nun drei Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidung und Hausfriedensbruchs.

Bösel - Kennzeichendiebstahl In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Blumenstraße in Bösel gleich bei mehreren PKW jeweils ein Kennzeichen gestohlen. Von einem Daihatsu wurde das hintere Kennzeichen CLP-EM 261 und von einem Peugeot das Kennzeichen CLP-OC 26 entwendet. Bei einem weiteren PKW blieb es beim Versuch, da das Kennzeichen vor Ort verblieb. Hier wurde jedoch eine Kennzeichenhalterung beschädigt. Zeugen, die verdächtige Personen in der Blumenstraße oder den angrenzenden Straßen in der fraglichen Nacht bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bösel (04494/308) oder Friesoythe (04491/9316-0) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht Am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr wurde durch einen PKW mit Anhänger ein Verkehrszeichen am Kreisverkehr Friesoyther Straße / Eschstraße beschädigt. Vermutlich verließ der Führer des Gespanns den Kreisverkehr in Richtung Friesoythe, woraufhin aufgrund überhöhter Geschwindigkeit der Anhänger ins Schleudern geriet und gegen das Schild prallte. Sowohl das Schild als auch der Anhänger wurden erheblich beschädigt. Der Fahrer des Gespannes verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise auf das vermutlich dunkle Fahrzeug mit Anhänger oder den Fahrzeugführer geben? Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter (04494/308) oder in Friesoythe unter (04491/9316-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am alten Hafen in Friesoythe wurde am Samstag gegen 17:45 Uhr eine 27-jährige Friesoytherin leicht verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Überquerungshilfe beim Kreisverkehr von der Ellerbroker Straße in Richtung Moorstraße. Ein 47-Jähriger aus Metelen, der mit seinem Mercedes aus nördlicher Richtung in Richtung Kreisverkehr fuhr, übersah die Frau und stieß mit dieser zusammen, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf ca. 500 Euro.

