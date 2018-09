Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Vechta vom 07/08.09.2018

Cloppenburg/Vechta - Verkehrsunfall in Visbek mit vier Leichtverletzten Am Freitag, den 07.09.2018, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Visbeker mit seinem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. In Höhe der Einmündung Visbeker Damm/Astrup übersah er den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 55-jährigen aus Lohne. Es kam zum Auffahrunfall. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Lohnerin noch auf den davor haltenden Pkw einer 30-jährigen aus Visbek geschoben. Die Unfallbeteiligten sowie ein 1 1/2 -jähriges Kind im Pkw der 30-jähirgen aus Lohne wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000,- Euro.

Verkehrsunfall in Vechta mit leicht verletztem Fahrradfahrer Am Freitag, 07.09.2018, gegen 14.15 h wollte eine 48-jährige aus Lohne mit ihrem Pkw vom REWE Parkplatz am Falkenweg auf diesen aufbiegen. Zunächst hielt sie an der Einmündung auch an. Beim Anfahren übersah sie dann aber den beteiligten 22-jährigen Radfahrer aus Vechta, der auf dem dortigen Rad-/Fußweg in Rtg. Bahnhof unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der Pkw wurde leicht beschädigt. Am Fahrrad entstand offenbar kein Schaden.

