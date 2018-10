Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe vom 06.10.2018

Cloppenburg/Vechta - Pressemeldung des PK Friesoythe vom 06.10.2018

Bösel In Bösel kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und ca. 5000 Euro Sachschaden. Ein 21 jähriger Mann aus Friesoythe befuhr mit einem PKW Daimler in Bösel die Overlaher Straße in Richtung Edewechterdamm. Nach Durchfahren einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät nach links von der Fahrbahn ab. Auf einem Acker kommt der PKW auf der Seite liegend zum Stehen.

Pressemeldung gefertigt: PHK Schedemann/ Stand 10.00 Uhr

