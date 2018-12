Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe für das Wochenende 08.12.-09.12.2018

Cloppenburg/Vechta - Strücklingen - Körperverletzung Zu Streit und einer anschließenden Körperverletzung kam es am Samstag um 01:30 Uhr in Strücklingen in der Hauptstraße. Ein 16-jähriger Strücklinger schlug zunächst mit der Faust einen 17-jährigen Ramsloher. Wenig später schlug er dann auch einen 18-jährigen aus Strücklingen.

Scharrel - Bedrohung Im Rahmen eines Streits kam es am Sonntag gegen 00:30 Uhr in Scharrel in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 37-jähriger Scharreler bedrohte zunächst eine 20-Jährige aus Oldenburg mit einer Axt. Daraufhin griffen Zeugen ein und entwaffneten den Scharreler, der dabei leicht verletzt wurde. Ebenso wurde einer der eingreifenden Zeugen leicht verletzt. Der 37-jährige Verursacher wurde nach ärztlicher Versorgung in Gewahrsam genommen.

Friesoythe - Diebstahl In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von einem auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Elbestraße in Friesoythe abgestellten VW Golf das vordere Kennzeichen CLP-AK 801 entwendet.

Friesoythe - Versuchter Diebstahl Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes am alten Hafen in Friesoythe hat am Samstag gegen 12:00 Uhr einen Diebstahl von Parfümflaschen verhindert. Die Mitarbeiterin hatte einen Mann beobachtet, der sich auffällig im Markt bewegte. Da der Täter erkannte, dass er beobachtet wurde, stellte er die Ware zurück ins Regal und verließ das Geschäft. Er entkam anschließend mit einem schwarzen Opel.

Strücklingen - Fahren unter BtM-Einfluss Am Samstag gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen VW Polo auf der Wittensander Straße in Strücklingen. Da bei dem 29-jährigen Niederländer ein Drogenvortest positiv verlief wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem fanden die Beamten in dem PKW ein Butterflymesser, welches als verbotener Gegenstand sichergestellt wurde. Hierzu wurde eine Strafanzeige gegen den 25-jährigen Beifahrer aus den Niederlanden, dem das Messer zugeordnet werden konnte, eingeleitet.

Saterland - Ostermoorstraße Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Freitag gegen 05:45 Uhr auf der Ostermoorstraße im Saterland. Ein 21-jähriger Saterländer mit einem Ford Transit und der Fahrer eines Citroen berührten sich mit den Außenspiegeln, sodass Schäden an den PKW entstanden. Der Fahrer des Citroen mit CLP-Kennzeichen setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

