Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung des PK ...

Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis 15./16.03.2019

Cloppenburg/Vechta - Küchenbrand Bösel

Am 15.03.2019 gegen 15:45 Uhr kam es in 26219 Bösel, Grüner Weg zu einem kleineren Küchenbrand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Körperverletzung Friesoythe

In der Nacht von Freitag auf Samstag, am 16.03.2019 gegen 02:45 Uhr, kam es in 26169 Friesoythe, Elbestraße, vor der dortigen Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf teilweise alkoholisierten Personen. Mindestens drei Personen wurden leicht verletzt. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe i.A. Lingnau, PK Telefon: 04491/93160