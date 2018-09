Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für das ...

Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 29.09.18

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen

Am Freitag, den 28.09.18, um 17.45 Uhr kam es auf der Münsterstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen. Eine 46-jährige Lohnerin befuhr mit ihren Pkw, zusammen mit drei weiteren Fahrzeuginsassen, die Münsterstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich der Münsterstraße/Romberstraße musste sie aufgrund der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage ihr Fahrzeug abbremsen. Eine ihr nachfolgende 24-jährige Vechtaerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihren Pkw auf. Die 46-jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 50 und 82 Jahren verletzten sich leicht. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 2500,- Euro.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagabend wurde um 23:55 Uhr ein Jugendlicher mit seinem Mofa kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,49 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einige Minuten später wurde sein 22-jähriger Freund mit demselben Mofa durch eine weitere Streifenbesatzung kontrolliert. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest 1,43 Promille. Neben einer Blutprobe musste er seinen Führerschein bei der Polizei lassen.

Verkehrsunfallflucht in Lohne

Am Samstag, dem 29.09.18; 01:10 Uhr, kommt ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes nach Durchfahren eines Kreisverkehres in Lohne, Vechtaer Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Überfahren eines Leitpfostens sowie Baumbewuchs kommt das Fahrzeug im Wegeseitengraben zum Liegen. Der unbekannte Fahrzeugführer verschließt seinen PKW und verlässt unerlaubt die Unfallstelle. An der Unfallstelle werden mehrere Zeugen festgestellt, welche mit dem flüchtigen Fahrzeugführer gesprochen hatten. Der PKW wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Diebstahl von LKW-Reifen

Am Samstag, den 29.09.2018, zwischen 03:25 - 03:35 Uhr hat bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatzgelände des Rasthof Oldenburger Münsterland in Harme einen Ersatzreifen von einem LKW gestohlen. Es handelt sich um einen Reifen der Marke Continental im Wert von 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Versuchter Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag, 28.09.18, auf Samstag, 29.09.18, kam es bei einem Autohaus in der Karl-Friedrich-Benz-Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter brachen ein Rolltor einer Autowerkstatt auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke. Augenscheinlich wurden keine Gegenstände entwendet. Am Rolltor entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, 04441/9430, zu melden.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 28.09.18, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Holdorfer Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 44-jährige aus Steinfeld wollte mit ihrem PKW von der Bundesstraße nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt warten, dieses erkannte eine 22-jährige aus Holdorf zu spät und fuhr mit ihrem PKW auf. Die Holdorferin wurde hierbei leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

