Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 17./18.02.2018

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Verstoß Kraftfahrzeugsteuergesetz - Am Samstag, 17.02.2018, gegen 13:40 Uhr stellten Beamte der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Cloppenburg, Fritz-Reuter-Straße fest, dass ein 25 Jähriger aus der Gemeinde Lastrup seinen PKW, BMW lediglich im Ausland zugelassen hatte, obwohl er seit 2013 nachweislich in Deutschland wohnhaft ist. Gegen den litauischen Staatsbürger wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Am Samstag, 17.02.2018, um 13:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Garreler mit seinem PKW, Daimler, die Straße "Hinterm Forde" in Garrel und kreuzt die Fahrbahn der Nikolausdorfer Straße, um in die Straße "Hinterm Esch" einzufahren. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 43 Jährige aus Garrel. Sie befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem PKW, VW Tiguan die Nikolausdorfer Straße aus Richtung Garrel kommend in Richtung Nikolausdorf. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeug-Führer zogen sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Molbergen - Brand - Am Samstag, 17.02.2018, gegen 17:40 Uhr wurden mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie an einer Gebäudewand an der Schule in Molbergen eine Hecke in Brand setzten. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer noch rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf das Schulgebäude verhindern. Mehrere Jugendliche wurden noch am Brandort angetroffen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Innerhalb kurzer Zeit stellten Beamte der Polizei Cloppenburg in Garrel, Hauptstraße am Samstag, 17.02.2018 gleich zwei Fahrzeug-Führer fest, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Gegen 22:20 Uhr wurde zunächst ein PKW, Ford KA eines 25-jährigen aus dem Landkreis Ammerland kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits unanfechtbar entzogen wurde und für den PKW keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Ein Strafverfahren wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Um 22:35 Uhr konnten die Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades bei einem 25-jährigen Garreler feststellen, dass dieser lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung ist, welche ihn nur zum Führen von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25km/h berechtigt. Er führte jedoch sein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum mit 60 km/h, so dass nun gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr - Am Samstag, 17.02.2018, gegen 23:50 Uhr führte ein 18-jähriger Emsteker seinen PKW, Renault Megane im öffentlichen Verkehrsraum (hier: Gemeinde Emstek), obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 mg/l. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss - Bei einer Verkehrskontrolle eines PKW, Opel am Sonntag, 18.02.2018, gegen 02:20 Uhr in Cloppenburg, Vahrener Straße wurde festgestellt, dass der 19-jährige Fahrzeug-Führer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Konsum wurde eingeräumt. Gegen den Cloppenburger wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde eine Strafanzeige gefertigt, da bei der Person noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde.

