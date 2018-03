Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Essen - Diebstahl von Auffahrrampen

In der Zeit von Mittwoch, 21. März 2018, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 22. März 2018, 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter zwei Auffahrrampen/-schienen, die bei einem Friedhof, Am Schneewall, abgelegt waren. Diese Schienen dienen als Rampe für einen Kompostcontainer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

