Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 23.03.2018, 21.30 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Vechtaer mit seinem Fahrrad die Große Straße in Vechta. Aufgrund starker Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 24.03.2018, 02.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Dinklager mit dem Pkw BMW seiner 51-jährigen Lebensabschnittsgefährtin, ebenfalls eine Dinklagerin, von Lohne nach Dinklage. Während einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW seit über einem Jahr nicht mehr versichert ist. Die Entstempelung der Kennzeichen sowie die Stilllegung des Fahrzeuges erfolgten vor Ort. Zudem wurde gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Körperverletzung

Am Samstag, 24.03.2018, 00.25 Uhr, gerieten drei junge Männer in Steinfeld auf der Großen Straße aus bislang unbekannten Gründen in Streit, in deren Folge es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei verletzte ein 21-jähriger Steinfelder zwei 20-jährige Holdorfer. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 23.03.2018, in Steinfeld wurde eine 22-jährige Frau aus Drentwede leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die junge Frau befuhr mit ihrem Pkw Skoda Fabia die Lehmder Straße in Richtung Damme. Als ein Reh die Fahrbahn querte, versuchte sie diesem auszuweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf den rechten Grünstreifen und schleuderte in den rechtsseitigen Graben, der mit Wasser gefüllt war. Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Lohne - Verkehrsunfall

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 23.03.2018, 10.30 Uhr, ereignete, nach dem Verursacher. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz des K+K-Marktes an der Brinkstraße einen dort abgestellten Pkw VW Golf. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen gaben an, dass dieser Unfall vermutlich von einem Pkw mit ausländischem Kennzeichen verursacht wurde. Die Polizei in Lohne bittet um weitere sachdienliche Hinweise (Tel. 04442 9316 0).

Damme - versuchter Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.03.2018, bis Freitagabend, 23.03.2018, versuchten unbekannte Täter in Damme in der Straße Am Bergsee ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (04441 943 0 - Polizei Vechta oder 05491 9500 - Polizei Damme).

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Am Freitag, 23.03.2018, 17:30 Uhr, wurde in Vechta auf der Windallee ein 27-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw Volvo S60 kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde für den Pkw keine Steuer entrichtet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren einleitet.

