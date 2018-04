Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines unbekannten Pkw einen ordnungsgemäß an der Großen Straße geparkten Pkw Mazda. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten

Am Dienstag, 17. April 2018, um 17.45 Uhr, überholte ein 41-jähriger Holdorfer mit seinem Lkw auf dem Honkomper Weg einen 74-jährigen E-Bike Fahrer aus Steinfeld. Beim einscheren touchierte der Auflieger des Lkw den Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide befuhren den Honkomper Weg in Richtung Ortsmitte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Damme - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Dienstag, 17. April 2018, um 20.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Dammer mit seinem Pkw VW die Vördener Straße in Richtung Damme. In Höhe eines Verbrauchermarktes beabsichtigte er nach links auf den Parkplatz des Marktes abzubiegen. Hierbei übersah er den nachfolgenden 21-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser war bereits zum Überholen des vor ihm fahrenden Pkw VW ausgeschert. Durch den Zusammenstoß der Beteiligten Fahrzeuge wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einem

Am Dienstag, 17. April 2018, um 19.47 Uhr, befuhr eine 51-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw VW den Dinklager Ring in Richtung Lohne. In Höhe eines Kreisverkehrs übersah sie einen 52-jährigen Dinklager, welcher mit seinem Motorrad die Bahler Straße in Richtung Dinklage befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

