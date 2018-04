Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Diebstahl eines Pkw

Am Mittwoch, 18. April 2018, in der Zeit von 00 Uhr bis 01 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen verschlossenen, auf einer Verkaufsfläche eines Autohauses an der Emsstraße abgestellten, Pkw BMW X1. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 10.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

