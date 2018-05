Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - versuchter Einbruchsdiebstahl aus Pkw

In der Zeit von Montag, 30. April 2018, 19 Uhr bis Dienstag, 01. Mai 2018, 14.40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Fahrertür eines Pkw Mercedes, welcher an der Bahnhofstraße auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Lokales abgestellt war, auf. Beim Versuch das Radio zu entwenden bzw. das Handschuhfach zu öffnen scheiterte der Täter. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 30. April 2018, 23 Uhr bis Dienstag 01. Mai 2018, 07 Uhr, sägte ein bislang unbekannter Täter einen wertvollen baum (chinesische Hochstamm-Wildbirne) auf einem Grundstück an der Rostocker Straße ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einem Pkw

Am Dienstag, 01. Mai 2018, in der Zeit von 13.15 Uhr bis 20.55 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines Pkw Mercedes, welcher auf einem Parkplatz an der Straße Am Hook abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten

Am Dienstag, 01. Mai 2018, um 18.45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw VW die Resthauser Straße in Richtung Cloppenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer mit seinem Pkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, daraufhin wurde der Pkw auf das Dach gekippt und schleuderte nach links gegen einen weiteren Baum. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer sowie sein 28-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg, schwer verletzt. Da die beiden Fahrzeuginsassen widersprüchliche Angaben zur Fahrereigenschaft machten, und im Raume stand, dass vermutlich eine dritte Person den Pkw gefahren habe, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben der Feuerwehr Cloppenburg, welche u.a. zwei Drohnen zum Einsatz brachten, wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche der Unfallstelle eingesetzt. Es konnten keine weiteren Verletzten entdeckt werden. Bei beiden Fahrzeuginsassen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de