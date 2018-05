Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Saterland/Ramsloh - Öffentlichkeitsfahndung nach Übergriff auf eine 16-Jährige

Am 02. März 2018 befand sich eine 16-jährige Saterländerin gegen 19.30 Uhr an der Eschstraße in Höhe einer Parkbank an der Sagter Ems. Die Jugendliche befand sich auf dem Heimweg, als sie von einer unbekannten männlichen Person von hinten gepackt und mit einem Messer bedroht wurde. Die 16-Jährige wehrte sich nicht nur lautstark, sondern auch körperlich gegen den Mann, sodass dieser schließlich von ihr abließ und flüchtete. Gesucht wird ein etwa 180 cm großer, kräftiger Mann, der zwischen 35 und 40 Jahre alt sein soll. Der gepflegt aussehende Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Wer kann Angaben zur Person machen oder hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

- Querverweis: Ergänzende Informationen sind abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/dokumente -