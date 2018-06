Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Unbekannter entblößte sich auf Geh-/Radweg; Tatverdächtiger ermittelt (NACHTRAGSMELDUNG)

Am 04. Juni 2018 kam einer 10-jährigen Cloppenburgerin auf dem Schulweg, gegen 07.25 Uhr, ein unbekannter Mann entgegen, der den Reißverschluss seiner Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Unbekannte soll etwa 170 cm groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er soll auffällig blass gewesen sein und eine sehr spitze Nase haben. Außerdem soll er dunkle Haar mit einem Pony und einen sog. 3-Tage-Bart getragen haben. Bekleidet soll der Mann mit einer blauen Hose und einem weißen Kapuzenpullover (mit schwarzen Streifen auf den Schultern) gewesen sein. Am selben Tag, etwa gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein gleich gelagerter Vorfall an der Königseestraße. Am Morgen des 05. Juni 2018, Uhr wurde ein 26-jähriger Cloppenburger gegen 09.05 Uhr an der Grundschule Galgenmoor durch Lehrpersonal festgestellt. Der Cloppenburger fiel auf, da er sich mit geöffneter Hose auf dem Schulgelände befand. Die Lehrer reagierten umsichtig und informierten unverzüglich die Polizei. Eine Polizeistreife traf den 26-Jährigen wenig später in der Nähe der Schule an. Auf Grund einer psychischen Erkrankung wurde dieser inzwischen in eine Fachklinik eingewiesen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Tatverdächtige vor weiteren Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen entblößte. Daher werden weitere mögliche Opfer gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) in Verbindung zu setzen.

