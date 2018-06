Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg - Ergänzung

Cloppenburg/Vechta - Hemmelte - Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten

Am Donnerstag, 07. Juni 2018, um 03.05 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Bremerhavener mit seinem Lkw DAF die B 68 von Hemmelte nach Essen. Hier geriet er mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt (keine Lebensgefahr) in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 60000 Euro. Die Bundesstraße wurde zwecks Bergung des Lkw gesperrt. Diese Maßnahmen dauern aktuell noch an. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,33 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

