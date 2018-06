Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Strücklingen - Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, 07. Juni 2018, um 14.45 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Friesoythe einen Pkw Mercedes. Während der Kontrolle stellten die Beamten einen Alkoholgeruch in der Atemluft der 58-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Saterland fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,02 Promille. Hieraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Donnerstag, 07. Juni 2018, um 11.15 Uhr, befuhr eine 61-Jährige aus Rhauderfehn mit ihrem Pkw Renault die Ellerbrocker Straße in Richtung Markhausen. Als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes Lkw., welcher von einem 45-Jährigen aus Werl gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 55.Jährige Beifahrerin aus Rhauderfehn, welche Beifahrerin im Pkw Renault war, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 07. Juni 2018, um 18.30 Uhr, bog ein 25-jähriger Barßeler mit seinem Pkw Audi von der Lange Straße auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes ab. Hierbei ließ er einen auf dem Radweg entgegenkommenden Fahrradfahrer passieren. Dieser schaute während der Fahrt jedoch auf sein Handy und stieß gegen den Pkw. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

