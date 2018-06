Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Wie bereits am 05. Juni 2018 berichtet, soll ein 12-jähriger Cloppenburger am 04. Juni 2018 gegen 13.45 Uhr an der Leharstraße, im Bereich der dortigen Schule, von drei bislang unbekannten Tätern geschlagen. Außerdem soll das Mobiltelefon des 12-Jährigen beschädigt worden sein. Die weiteren Ermittlungen ergaben inzwischen, dass der Sachverhalt vorgetäuscht wurde. Es hat keine Körperverletzung durch unbekannte Täter gegeben. Das Smartphone wurde durch das Opfer und dessen Freund zerstört. Da es sich um strafunmündige Kinder handelt, können aufgrund der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen gemacht werden.

