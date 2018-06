Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Brand eines Pferdestalles

Am Montag, 121. Juni 2018, um 17.25 Uhr, bemerkte ein 63-jähriger Lohner, dass Rauch aus seiner Scheune / seinem Stall an der Märschendorfer Damm aufstieg. Durch die Tür erkannte er offene Flammen und verständigt die Feuerwehr. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohnhaus verhindern. Der Stall brannte komplett nieder. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Visbek - Kraftstoffdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 10. Juni 2018, 16.30 Uhr bis Montag, 11. Juni 2018, 08 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich auf das Gelände einer Wertstoffsammelstelle an der Ahlhorner Straße. Hier entwendeten die Täter aus einem Tank etwa 450 Liter Dieselkraftstoff. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 580 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, 11. Juni 2018, um 09.57 Uhr, kontrollierten Beamte auf der Lohner Straße einen Pkw Ford. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 18-jährige Vechtaer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Am Montag, 11. Juni 2018, um 21.40 Uhr, beobachteten Zeugen wie eine Fahrerin eines Pkw Audi die Oldenburger Straße in starken Schlangenlinien teils in den Gegenverkehr fuhr und das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtete. Bei einer Kontrolle der 46-jährigen Fahrerin aus der Gemeinde Emstek, stellten die eingesetzten Beamten einen starken Alkoholgeruch bei der 46-Jährigen fest. Da sie einen Alkoholtest verweigerte wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogen

Am Montag, 11. Juni 2018, um 15.55 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Dammer mit seinem Pkw Opel Astra die Wiesenstraße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest verlief positiv und er Konsum von Drogen wurde von dem 20-Jährigen eingeräumt. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogen

Am Montag, 11. Juni 2018, um 19.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Visbeker mit seinem Pkw BMW die Rechterfelder Straße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Konsum von Drogen wurde von dem 22-Jährigen eingeräumt. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Drogen

Am Montag, 11. Juni 2018, um 21.54 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw KIA den Industriering obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest verlief positiv, der Konsum von Drogen wurde von dem 23-Jährigen eingeräumt. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

