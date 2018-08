Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Diebstahl einer Leiter

In der Zeit von Samstag, 11. August 2018, 17 Uhr bis Mittwoch, 15. August 2018, 18 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter aus einem Schuppen, von einem Grundstück an der Eschstraße, eine dreiteilige Alu-Leiter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cappeln - versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 10. August 2018, 15 Uhr bis Sonntag, 12. August 2018, 15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zugang zu einer verschlossenen Garage an der Blumenstraße zu verschaffen. Hierbei wurde das Schloss beschädigt. Ein Eindringen in die Garage fand nicht statt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten

Am Mittwoch, 15. August 2018, um 22.50 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Cloppenburger mit seinem Pedelec vom Prozessionsweg in die Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Löninger Straße ein. Die Lichtzeichenanlage zeigte für ihn "Rot". Im Kreuzungsbereich stieß der 51-Jährige mit einem von rechts querenden Pkw BMW zusammen. Dieser wurde von einem 21-jährigen Barßeler gefahren. Der 21-Jährige befuhr die Löninger Straße in Richtung Stadtmitte. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige schwer verletzt(derzeit keine Lebensgefahr). Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 51-jährigen ein starker Alkoholgeruch festgestellt. Hieraufhin wurde eine Blutentnahme bei dem Pedelec-Fahrer durchgeführt. Zeugen konnten den Verkehrsunfall beobachten. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de