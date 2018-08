Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Diebstahl eines Starkstromkabels

In der Zeit von Sonntag, 05. August 2018, 13 Uhr, bis Mittwoch, 15. August 2018, 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter 3 Stromstecker aus einem Verteilerkasten und ein daran hängendes, 50 Meter langes, Starkstromkabel aus einem Verteilerkasten an der Angelbecker Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Essen - versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Nacht von Sonntag, 19. August 2018, 12 Uhr bis Montag, 20. August 2018, 06.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Halle an der Straße Hoher Kamp ein. Hier versuchten die Täter gewaltsam die Tür zu einem Büro aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Löningen - Einbruchsdiebstahl aus einem Geschäft

In der Zeit von Samstag, 18. August 2018, um 13 Uhr bis Montag, 20. August 2018, 09 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Seitentür Zutritt zu einem Geschäft an der Langenstraße. Aus einer Vitrine wurden mehrere Uhren entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Anzahl der entwendeten Uhren ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Führerschein

Am Montag, 20. August 2018, um 08.08 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw Mercedes die Cappelner Straße obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de