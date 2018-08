Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Damme - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 19. August 2018, um 03.30 Uhr, begaben sich 3 bislang unbekannte Täter zur Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Großen Straße. Ein benachbarter Zeuge beobachtete die Personen und sprach sie an. Daraufhin flüchteten diese mit einem unbekannten Pkw. An der Eingangstür entstand durch den gewaltsamen Öffnungsversuch der unbekannten Täter ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkohol

Am Dienstag, 21. August 2018, um 04 Uhr, befuhr ein 20-jährifer Oldenburger mit seinem Pkw Ford die Hagener Straße obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Montag, 20. August 2018, um 22 Uhr, ging ein 22-jähriger Dortmunder fußläufig am rechten Fahrbahnrand der Bundesstraße 69 in Richtung Langförden. Hier wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw MAN eines 49-jährigen Dinklagers touchiert. Der stark alkoholisierte Mann stürzte und verletzte sich nur leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

