Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich der PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta - Holdorf - Sachbeschädigungen an Pkw

Am Dienstagabend, 21. August 2018, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand der Herbert-Klose-Straße, Höhe Hausnummer 30 in einer Neubausiedlung parkten. Bislang meldeten sich zwei Geschädigte aus Damme und Holdorf. An einem Audi S3 wurde vom Tankdeckel bis über die rechte Hintertür mit einem spitzen Gegenstand ein etwa 1 m langer Kratzer verursacht, an einem Kia Picanto wurde am vorderen linken Kotflügel ein etwa 40 cm langer Kratzer festgestellt. Der Gesamtschaden beträgt 1.400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 21. August 2018, um 12.55 Uhr, befuhr eine 15-jährige Rollerfahrerin aus Dinklage den Radweg entlang der Brockdorfer Straße und musste einem Pkw ausweichen, der von einem Parkplatz fuhr und sich halb auf dem Gehweg befand. Die 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf und die 15-Jährige bremsten ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte die Rollerfahrerin, verletzte sich leicht und wurde zum Lohner Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Damme - Dieseldiebstahl

In der Nacht von Sonntag 19. August 2018 auf Montag, 20. August 2018 zwischen 20 Uhr und 08 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus zwei Traktoren insgesamt 170 l Dieselkraftstoff. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände bzw. am Wegesrand einer Hofstelle in der Straße Kleiner Wall. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Dinklage - versuchter Einbruchsdiebstahl aus einem Gartenhaus

In der Zeit von Montag, 20. August 2018, 21.30 Uhr bis Dienstag, 21. August 2018, 10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter zwei Vorhängeschlösser einer Tür zu einem Gartenhaus auf und gelangten in das Haus. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Vechta - Diebstahl zweier E-Bikes

Am Sonntag, 19. August 2018, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 23 Uhr entwendeten bislang unbekannt Täter zwei verschlossen abgestellte E-Bikes der Marke Kreidler. Diese waren an der Straße Holzhausen abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Diebstahl einer Edelstahlsäule / ZEUGENAUFRUF

In der Zeit von Sonntag, 19. August 2018, 15 Uhr bis Montag, 20. August 2018, 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine auf dem Kreisverkehr am Visbeker Damm aufgestellte Edelstahlsäule mit einer metallischen Flagge (Wappen der Gemeinde Visbek "Visbek zeigt Flagge"). Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

Steinfeld - Diebstahl

In der Zeit von Montag, 20. August 2018, 16 Uhr bis Dienstag, 21. August 2018, 06.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände, an der Straße Handwerkshof, zu einem Lkw und entwendeten aus einem Geräte-/Werkzeugkasten einen Werkzeugkoffer im Wert von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta - gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Dienstag, 21. August 2018, um 12.40 Uhr, überquerte eine 28-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw Skoda den unbeschrankten, aber mit einem Andreaskreuz und rot blinkendem Licht ausgestatteten Bahnübergang, an der Straße Viehdrift. Sie übersah hierbei einen aus Richtung Bremen herannahenden Zug. Dieser leitete eine Sofortbremsung ein. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen Pkw und Zug. Gegen die 28-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht unter Alkohol

Am Montag, 20.August 2018, um 19.45 Uhr, befuhr eine 42-jährige Visbekerin mit ihrem Pkw Hyundai auf einem Parkplatz des Stoppelmarktes gegen einen geparkten Pkw Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Eine Zeugin folgte der Unfallverursacherin und informierte die Polizei. Die 42-Jährige konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab ein Wert von 2,25 Promille. Hieraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Montag, 20. August 2018, um 17 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw Volvo die Neuenkirchener Straße in Richtung Fladderlohhausen. Hier beabsichtigte er nach rechts auf das Gelände des Dorfangers abzubiegen. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Holdorfer Fahrradfahrer, welcher in Richtung Holdorf fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 750 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Dienstag, 21. August 2018, um 13 Uhr, befuhr eine 51-jährige Lohnerin mit ihrem Pkw Skoda die Steinfelder Straße und beabsichtigte nach rechts auf den Bergweg abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 49-jährigen Steinfelder auf seinem Pedelec. Dieser befuhr den Radweg in Richtung Lohne. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 20. August 2018, 21 Uhr bis Dienstag, 21. August 2018, 11 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug einen an der Berliner Straße geparkten Pkw Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - ZEUGENAUFRUF

Am 20. August 2018, gegen 23 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Nähe des Busbahnhofes des Stoppelmarktes wie zwei ausländische Mitbürger ein vermutlich 16-jähriges Mädchen zum Bahnhof begleiteten. Der Zeuge vermutete das die beiden männlichen Personen die Hilflosigkeit des Mädchens ausnutzen würden. Daraufhin schritt der Zeuge ein und setzte das Mädchen in den Bus und verständigte im Anschluss die Polizei. Da das Mädchen vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte und ihre Personalien nicht bekannt sind, bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen melden, die Hinweise zu dem angegebenen Geschehen und zum gesuchten Mädchen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-943217) entgegen.

