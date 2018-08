Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Bösel - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Donnerstag, 23. August 2018, um 06.55 Uhr, querte eine 38-jährige Böselerin mit ihrem Pkw Audi die Glaßdorfer Straße, aus Richtung Südkamper Höhe kommend. Dabei übersah sie eine 30-jährige Böselerin, die mit ihrem Roller die Glaßdorfer Straße in Richtung Bösel befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Rollerfahrerin in den angrenzenden Graben geschleudert und leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 3300 Euro

