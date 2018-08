Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Lastrup - Einbruchsdiebstahl aus einem Container

In der Zeit von Freitag, 24. August 2018, 16.15 Uhr bis Montag, 27. August 2018, 06 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und entwendeten diverse Maurerutensilien sowie einen Akkuschrauber der Marke Makita. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht / Sachbeschädigung

Am Montag, 27. August 2018, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter, vermutlich mit einem Einkaufskorb, einen Pkw VW Passat. Dieser war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofsallee abgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 26. August 2018, 20 Uhr bis Montag, 27. August 2018, 13 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw einen am Sonnenhutweg geparkten Pkw VW Beetle. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. August 2018, um 21.35 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Löninger mit seinem Pkw Audi die Vinner Straße in Richtung Vinnen. In einer Linkskurve kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen und blendete den 24-Jährigen. Dieser kam daraufhin mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

