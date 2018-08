Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Montag, 27. August 2018, 12 Uhr bis Mittwoch, 29. August 2018, 15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Tür eines Technikraumes auf dem Friedhof an der Pastor-Covers-Straße aufzuhebeln. Dieses misslang. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Sevelten - Einbruchsdiebstahl aus einem Bürogebäude

In der Nacht von Mittwoch, 29. August 2018, 16.15 Uhr bis Donnerstag, 30. August 2018, 05.45 Uhr, gelangten bislang unbekannt Täter durch ein Toilettenfenster ins Gebäudeinnere eines Bürogebäudes an der Teichstraße. Hier wurde ein Kaffeeautomat der Marke Melitta entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchsdiebstahl aus Baucontainern

In der Nacht von Mittwoch, 29. August 2018, 16.15 Uhr bis Donnerstag, 30. August, 06.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zwei Baucontainer an der Löninger Straße aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Container fand nicht statt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf jeweils etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchsdiebstahl aus einem Imbiss

In der Nacht von Mittwoch, 29. August 2018, 23.20 Uhr bis Donnerstag, 30. August 2018, 07.55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Küchenfenster Zugang zu einem Imbiss an der Langen Straße. Hier wurde Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von 29. August 2018, 16.15 Uhr bis Donnerstag, 30. August 2018, 06.20 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz Alter Schützenplatz, geparkten Pkw Audi. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Donnerstag, 30. August 2018, um 19.03 Uhr, übersah eine 54-jährige Cloppenburgerin, als sie mit ihrem Pkw VW Touran einen Parkplatz an der Emsteker Straße verlassen wollte, eine 55-jährige Cloppenburgerin die mit ihrem Fahrrad den Radweg von Emstek nach Cloppenburg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Emstek - Verkehrsunfall / ZEUGENAUFRUF

Am Donnerstag, 30. August 2018, um 11.54 Uhr, befuhr ein 8-jähriges Kind aus Emstek mit ihrem Fahrrad die Margarethenstraße, von der Antoniusstraße aus kommend, überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw VW einer 76-jährigen Emstekerin. Ob die 8-jährige verletzt wurde kann derzeit nicht gesagt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit ebenfalls nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte mit der Polizei in Emstek (Tel. 04473-2306) in Verbindung setzen 04471-18600).

