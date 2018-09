Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Einbruchsdiebstahl in Sattelauflieger - Vechta

In der Nacht zum 30.08.2018 entwendeten unbekannte Täter aus einem auf dem Betriebshof eines Transportunternehmens in Vechta, Holzhausen 15, abgestellten Sattelauflieger einen Hochdruck-reiniger der Marke Honda im Wert von 4.500,- Euro. Dieser befand sich in einem Stahlasten, der linksseitig an dem Sattelauflieger fest installiert war und mit einem Vorhängeschloss gesichert wurde. Hinweise werden bei der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegengenommen.

Diebstahl eines Pkw - Vechta

Am 31.08.18, 13.30 - 14.30 Uhr, wurde in Vechta, OT Calveslage, Bakumer Straße, ein auf einem Waldweg unverschlossen abgestellter Pkw Smart, Farbe grau, Kennz.: VEC-BA 200, von unbekannten Täter entwendet. Der Täter ließ ein Damenrad zurück. Hinweise zum Täter oder zum Fahrzeug bitte an die Polizei Vechta (04441/9430).

Verkehrsunfallflucht - Langförden

Am Freitag, den 31.08.2018, gegen 17:30 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in 49377 Vechta, OT Langförden gekommen. Eine 14jährige Radfahrerin befährt die Straße "Alter Bahndamm" in Richtung Langförden. Dabei übersieht sie einen von rechts kommenden, auf der Straße "Zu den Teichen" fahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich die Jugendliche schwer. Der männliche Pkw-Fahrer entfernt sich unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430).

Am Samstag, den 01.09.2018, gegen ca. 00:29 Uhr kam es auf der Loher Straße zwischen Bakum und Langförden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem PKW aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. Anschließend entfernte er sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzten (04441/9430).

