Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 26.08.2018 auf den 27.08.2018 von einem in der Poststraße abgestellten Pkw das vordere und hintere Kennzeichen CLP-YV 154. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432/9500 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am 31.08.2018 befuhr ein 56-jähriger Friesoyther um 11:23 Uhr mit seinem Pkw die Straße Pingel-Anton, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,70 Promille. Dem 56-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am 01.09.2018 befuhr gegen 00:00 Uhr ein 49-jähriger aus Molbergen mit seinem Fahrrad die Stalfördener Straße. Da er dabei in starken Schlangenlinien fuhr und die gesamte Fahrbahnbreite nutzte, wurde er durch eine Streife angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem 49-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

U.T. haben in der Nacht vom 30.08.2018 auf den 01.09.2018 in der Straße Heiligelinde eine Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel / Petersfeld - Sachbeschädigung an Pkw

U.T. haben in der Nacht vom 30.08.2018 auf den 01.09.2018 an einem Opel Zafira den Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt, der in der Straße An der Berme in Höhe der Einmündung B 72 aufgrund eines technischen Defekts abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der Telefonnummer 04474/310 entgegen.

