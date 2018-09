Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Altenoythe - Sachbeschädigungen

Am zurückliegenden Wochenende warfen in der Zeit von Freitag, 31. August 2018, bis Montag, 03. September 2018, bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Toilettenfensters der Grundschule in Altenoythe/Hohefeld mit Steinen ein. Am gleichen Wochenende wurden in Altenoythe an einer Schule an der Schulstraße Lüftungsschlitze einer Kellertür mutwillig beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Freitag, 31. August 2018, befuhr eine Friesoytherin mit ihrem Fahrrad den an der Soeste gelegenen Rad-/Gehweg. Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Saterländerin die Heinrich-von-Oytha-Straße mit einem VW Polo und überquerte die dortige Soestebrücke. Hier fuhr die Radfahrerin unvermittelt auf die Fahrbahn und stieß mit dem Polo zusammen. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, der Unfallschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

