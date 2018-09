Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Diebstahl von Bierzeltgarnituren

Am Sonntag, 02. September 2018, in der Zeit von 04 Uhr bis 07.55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Veranstaltungsgelände an der Boschstraße 5 Bierzeltgarnituren und einen Stehtisch. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am 03. September 2018, um 10.09 Uhr, befuhr eine 41-jährige Garrelerin mit ihrem Pkw VW die Straße Hinterm Esch in Richtung Beverbruch. Als sie nach rechts in die Beverbrucher Straße abbiegen wollte, übersah sie eine 73-jährige Garrelerin, welche mit ihrem Pedelec in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Montag, 03. September 2018, um 17.12 Uhr, überholte eine 55-jährige Lastruperin auf der St.-Elisabeth-Straße mit ihrem Pkw einen vor Ihr fahrenden, 50-jährigen Lastruper Motorradfahrer. Der Motorradfahrer beschleunigte sein Motorrad und touchierte einen Bordstein. Hierbei stürzte er mit dem Motorrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unbekannt.

Resthausen - Verkehrsunfall mit einem schwer Verletzten unter Alkohol

Am Dienstag, 04. September 2018, um 00.20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Oldenburger mit seinem Pkw Renault die Varrelbuscher Straße in Richtung Molbergen. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Eine Überprüfung des 36-Jährigen ergab, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand, 3,61 Promille. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheines und der Pkw war nicht zugelassen. Gegen den Oldenburger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01. September 2018, in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Passat, welcher auf einem Parkplatz am Färbereigang abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

