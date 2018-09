Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Dinklage - Einbruchsdiebstahl aus einem Einzelhandelsgeschäft

In der Zeit von Dienstag, 11. September 2018, 19 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2018, 09.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Tür-Schließzylinder eines Geschäftes an der Langen Straße und drangen in dieses ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ein Sparschwein mit Bargeld in unbekannter Höhe konnte entwendet werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkohol

Am Mittwoch, 12. September 2018, um 05.05 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Hamburger mit seinem Pkw Mazda die Straße Wicheler Flur, obwohl er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Einen Alkoholtest verweigerte er, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Mittwoch, 12. September 2019, um 1153 Uhr, befuhr eine 36-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden mit ihrem Pkw VW die Straße Fehrenkamp in Richtung Feldbrügge. Im Kreuzungsbereich mißachtete sie die Vorfahrt einer 56-jährigen Ankumerin, welche mit ihrem Pkw Skoda die Straße Feldbrügge befuhr. Hierbei wurde die 56-jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13000 Euro.

