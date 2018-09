Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den südlichen Landkreis / Stadt Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Sporthalle

In der Zeit von Dienstag, 11.09.2018, 13:00 Uhr, bis Mittwoch, 12.09.2018, 10:00 Uhr, kam es in Cloppenburg, Schulstraße, zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Glasscheibe eines Fensters zu den Umkleideräumen einer Sporthalle. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Lastrup - Diebstahl aus Werkstatt

In der Zeit von Donnerstag, 13.09.2018, 16:00 Uhr, bis Freitag, 14.09.2018, 18:00 Uhr, kam es in Lastrup zu zwei Diebstählen aus Werkstatträumen. Ein Diebstahl ereignete sich in Lastrup, Thomas-Mann-Straße. Ein weiterer Diebstahl in der Schillerstraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete dabei jeweils aus einer Werkstatt, die an ein Einfamilienhaus angrenzt, mehrere Elektrowerkzeuge. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lastrup, Telefonnummer 04472 / 8429, oder der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl

Am Freitag, 14.09.2018, in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr, wurde in Essen (Oldenburg), An der Bahn, von einem Pkw Hyundai das vordere Kennzeichen CLP-RV 49 entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Essen, Telefonnummer 05434 / 3955, oder der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Löningen - Kennzeichendiebstahl

Am Freitag, 14.09.2018, in der Zeit von 20:00 bis 23:00 Uhr, wurde in Löningen, Hohes Ufer, von einem Pkw VW Polo das Kennzeichenpaar CLP-HK 645 entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Löningen, Telefonnummer 05432 / 9500, oder der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Freitag, 14.09.2918, gegen 20:45 Uhr, kam es erneut zu einem Diebstahl von mehreren Energie Drink-Dosen aus einem Einkaufsmarkt in Cloppenburg an der Emsteker Straße. Ein 27-jähriger Oldenburger wurde durch Angestellte des Marktes dabei beobachtet, wie er diverse Getränkedosen in eine mitgeführte Tasche packte und anschließend den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Ob ein Zusammenhang zu weiteren ähnlich gelagerten Taten besteht, wird derzeit durch die Polizei überprüft.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 14.09.2018, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Sevelter Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 31-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Geh-/Radweg entlang der Straße und übersah einen 62-jährigen Fußgänger, der ebenfalls auf dem Geh-/Radweg unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 14.09.2018, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich in Garrel, Thüler Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 38-jähriger Saterländer befuhr mit seinem Pkw die Thüler Straße in Garrel. An der Einmündung zur Petersfelder Straße übersah der Fahrzeugführer einen von rechts kommenden 61-jährigen Garreler, der mit seinem Pedelec auf dem Geh-/Radweg entlang der Petersfelder Straße fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 14.09.2018, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Pingel - Anton, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 62-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr und beabsichtigte, diesen in Richtung Pingel-Anton zu verlassen. Hierbei übersah er einen 28-jährigen Mann aus Cappeln, der mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

