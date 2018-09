Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Essen - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 18. September 2018, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 17.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die amtlichen Kennzeichen CLP-NF 153 von einem Pkw Audi, welcher auf einem Parkplatz an der Waldstraße abgestellt war. Nach dem demontieren der Kennzeichen wurden zwei zuvor in Cloppenburg entwendete Kennzeichen an dem Pkw Audi angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

