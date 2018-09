Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. September 2018, in der Zeit von 11 Uhr bis 13.30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Barßeler Straße geparkten Pkw VW Caddy. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am VW Caddy entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de