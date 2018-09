Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Holdorf - versuchter Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 19 September 2018, 18 Uhr bis Donnerstag, 20. September 2018, 08.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise in den Hausflur eines Wohn- und Geschäftshauses an der Großen Straße. Hier versuchte er die Personaleingangstür des dortigen Friseurgeschäftes aufzuhebeln. Der Versuch misslang. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Lohne - Brand von Pkws

Am Freitag, 21. September 2019, um 01.39 Uhr, geriet auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Brinkstraße aus bislang unbekannten Gründen ein Pkw Renault Clio in Brand. Ein daneben geparkter Pkw Fiat wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt, Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne, welche mit 12 Kameraden eingesetzt waren, gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Holdorf - Fahren mit gefälschtem Führerschein

Am Donnerstag, 20. September 2018, um 14.34 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw Mercedes die Stettiner Straße obwohl ihm der Führerschein bereits entzogen wurde. Bei der Kontrolle zeigte der 39-Jährige einen gefälschten rumänischen Führerschein vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Donnerstag, 20. September 2018, um 12.20 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Bakumer mit seinem Fahrrad den Radweg der Darener Straße in Richtung Bakum. Als er die Südholter Straße passieren wollte, wurde er von einem 20-jährigen Bakumer übersehen. Dieser wollte mit seinem Pkw auf die Südholter Straße abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der 39-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / ZEUGENAUFRUF

Am Donnerstag, 20. September 2018, um 14.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw Volvo die Große Straße in Richtung Bremer Tor. Als ihm ein schwarzer Pkw Mercedes E-Klasse entgegenkam, berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de