Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 21.09.2018 bis 22.09.2018

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Diebstahl von Verkehrsschildern - Am Freitag, 21.09.2018, gegen 22:10 Uhr kam es direkt vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta zu einem Diebstahl von zwei Verkehrsschildern. Ein 17-jähriger aus Garrel wurde dabei von Polizeibeamten auf frischer Tat gestellt. Ein weiterer Täter konnte unerkannt flüchten.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW - Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, kam es am Dienstag, 18.09.2018, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:10 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, BMW. Dieser war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Schule in Cloppenburg, Museumsstraße geparkt. Mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes wurde der Lack an der Fahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 melden.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Donnerstag, 20.09.2018, gegen 10:35 Uhr stellten Polizeibeamte in Cloppenburg, Niedriger Weg, bei einem 41-jährigen Cloppenburger fest, dass dieser sein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Radfahrer - Am Freitag, 21.09.2018, gegen 13:15 Uhr wollte ein 61-jähriger aus Sögel, mit seinem PKW Fiat, Punto von einem Tankstellengelände auf die Emsteker Straße in Cloppenburg auffahren. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer blieb jedoch unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - In Molbergen, in der Straße Am Waldeck ereignete sich am Freitag, 21.09.2018, gegen 16:10 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall, wobei eine 13-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Ermke leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin fuhr hierbei ohne auf den querenden Verkehr zu achten aus einer Seitenstraße auf die Fahrbahn der Straße Am Waldeck. Die 33-jährige Führerin eines PKW aus Molbergen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand ein geringer Sachschaden von etwa 250 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht - In der Nacht von Freitag, 21.09.2018 auf Samstag, 22.09.2018, gegen 00:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Cappeln auf der Tenstedter Straße, wobei ein PKW, VW Crafter offensichtlich aus bislang unbekannter Ursache aus Richtung Cappeln kommend, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ließ den verunfallten PKW, VW Crafter am Verkehrsunfallort zurück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro.

