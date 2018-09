Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Einbruchsdiebstahl aus einer Werkstatt

In der Zeit von Freitag, 21. September 2018, 16.15 Uhr bis Montag, 24. September 2018, 12.28 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter zunächst eine Stahltür einer Werkstatt an der Straße Am Sternbusch aufzuhebeln. Als dieses misslang, wurde ein Rolltor gewaltsam hochgedrückt und sich Zugang zur Werkstatt verschafft. Aus dieser wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Holdorf - Einbruchsdiebstahl aus einem Wohnhaus

In der Zeit von Montag, 24. September 2018, 09 Uhr bis Montag, 24. September 2018, 11 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses an der Dammer Straße auf. Das Fenster wurde hierbei zerstört. Im Wohnhaus wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Neben einer Taschenuhr konnte Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit nicht genannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Damme - versuchter Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw/Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 21. September 2018, 13 Uhr bis Montag, 24. September 2018, 12 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Heckklappe eines Pkw VW Golf, welcher an der Maiglöckchengasse abgestellt war, aufzuhebeln. Da dieses misslang wurden im Anschluss die beiden amtlichen Kennzeichen VEC-SV 534 vom Pkw entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 22. September 2018, zwischen 07.50 Uhr und 17.45 Uhr parkte eine 68-Jährige aus Bohmte ihren Pkw der Marke Opel Corsa auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Straße Sonnenbreite. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass zwischenzeitlich ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ihren Pkw gefahren war und diesen an der Beifahrertür beschädigt hatte. Aufgrund der vorgefundenen Spuren, handelt es sich um ein schwarzes Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Holdorf - Sachbeschädigung an einem Roller

Auf einem Hof in Fladderlohausen beschädigten unbekannte Täter am vergangenen Sonntag, 23. September 2018, zwischen 00.30 Uhr und 11.00 Uhr einen abgestellten Roller im erheblichen Maße. Es wurden der Spiegel abgebrochen, die Verkleidung teilweise gebrochen, Benzinfilter abgerissen, die Sitzbank aufgerissen und Papiere aus dem Ablagefach unter der Bank entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 24.September 2018, 09.55 Uhr befuhr eine 29-jährige Lohnerin mit ihrem Pkw Ford die Diepholzer Straße in Vechta stadtauswärts in Richtung B 69. Kurz vor der Einmündung der B 69 geriet das Fahrzeug ins Rutschen und gelangte auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Audi einer 38-jährigen aus Lemförde. Diese fuhr von der B 69 auf die Diepholzer Straße. Die beiden Fahrerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 19000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Dienstag, 18. September 2018, von 17.55 Uhr bis 20.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Steinfelder Straße in Lohne, beim Ein- /Ausparken, einen geparkten, schwarzen Pkw Mercedes. Der Schaden befindet sich rechtsseitig am Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. September 2018, von 19.15 Uhr bis 20 Uhr entzog sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Burgweg in Lohne, durch Flucht einer Verkehrskontrolle. Im Innenstadtbereich der Stadt Lohne gefährdete er möglicherweise einen Radfahrer, welcher an einer roten Lichtzeichenanlage stand. Er erreichte eine Geschwindigkeit von maximal 80 km/h innerorts. Der Pkw-Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung, als er zwei Absperrpfosten durchfuhr und diese beschädigte. Es erfolgte eine Fahndung mit dem Polizeihubschrauber. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

