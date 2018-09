Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Diebstahl einer Kupferdachrinne

In der Zeit von Montag, 24. September 2018, 19 Uhr bis Dienstag, 25. September 2018, 18 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 7 Meter Kupferdachrinne, welche hinter einem Schuppen an der Straße Am Feldkamp gelagert wurde. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. September 2018, in der Zeit von 16 Uhr bis 16.55 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes, an der Bremer Straße, geparkten Pkw VW Passat. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Am Passat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkohol

Am Dienstag, 25. September 2018, um 16.25 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw Land Rover den Hauptfahrstreifen der zweispurigen Bundesstraße 72 in Richtung Emstek. Als ein 43-jähriger Visbeker, welcher die B72 in gleicher Richtung befuhr, mit seinem Pkw Mercedes vom Überholfahrtreifen auf den Hauptfahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde beim 31-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,61 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

