Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Damme

Cloppenburg/Vechta - Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. September 2018, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen Pkw VW Golf. Dieser war auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes an der Großen Straße/Schubertstraße geparkt. Der zurzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Tel. 0 54 91 / 95 00.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de