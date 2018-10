Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Technisches Beratungsangebot der Polizei "Wie kann ich mich vor Einbruch schützen? "

Anlässlich der dunklen Jahreszeit bietet Kriminaloberkommissar Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, monatlich an jedem 1. Donnerstag Beratungsgespräche im Gebäude der Polizei Cloppenburg an. Er berät sowohl über technische, als auch verhaltensorientierte Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Einbrecher keinen Erfolg haben. Ziel ist es den ansteigenden Anteil von erfolglosen Einbruchversuchen im Bereich der Polizei Cloppenburg und Vechta von deutlich über 40 % weiter zu steigern, damit nicht nur Ihr Eigentum, sondern auch Ihre Privatsphäre geschützt bleiben. In seinen Räumlichkeiten hält Herr Bonk zahlreiche Exponate und Informationsmaterial zur Veranschaulichung bereit. Gerne berät er Sie auch in Ihren eigenen vier Wänden oder hält Fachbeiträge bei Vereinen und Firmen. Der nächste Beratungstermin findet am 01. Oktober 2018 bei der Polizei Cloppenburg, Bahnhofstraße 62, in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr statt. Anmeldungen sind erwünscht und werden telefonisch unter 04471-1860108 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Ebmeyer, PK Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de