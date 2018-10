Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Nachtrag Wohnhausbrand in Dinklage

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 02. Oktober 2018, 14.27 Uhr, ein Wohnhaus an der Lohner Straße in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren löschen aktuell den Brand. Anwohner wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Nachtrag: Nach bisherigen Erkenntnissen brandte ein Carport vollständig ab. Anliegende Wohngebäude wurden durch das Feuer beschädigt. Zur Schadenshöhe und Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit 43 Kameraden und 8 Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

