Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Nordkreis, 02./03.10.2018

Cloppenburg/Vechta - Sedelsberg - Vandalismus

Am Mittwochmorgen, 03. Oktober 2018, zwischen 0.00 Uhr und 2.40 Uhr schlugen Unbekannte die Glasscheibe an einer Haustür in der Hüllener Straße in Sedelsberg ein und flüchteten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Dienstagabend, 02. Oktober 2018, gegen 19.45 Uhr kam eine 54-jährige Mofa-Fahrerin aus Edewecht zu Fall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die 54-Jährige in der Dunkelheit einen, am Straßenrand des Edewechterdamms stehenden Abfallbehälter und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug.

Saterland - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Am Mittwochmorgen, 03. Oktober 2018, gegen 04:40 Uhr kam es in einer Siedlung in Ramsloh zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 55-jährige VW-Fahrerin aus Ramsloh fuhr gegen ein geparkten Volkswagen. An beiden Fahrzeugen entstand dabei erheblicher Sachschaden. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu sorgen. Bereits während der Unfallaufnahme konnte die Verursacherin ermittelt werden. Diese stand unter dem Einfluss von Alkohol. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher.

