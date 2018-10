Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 02.10.2018 bis 03.10.2018

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr - Am Dienstag, 02.10.2018, gegen 19:50 Uhr parkte ein 26-Jähriger aus Cloppenburg kurzfristig sein Lieferfahrzeug in der Soestenstraße in Cloppenburg. Hierbei ließ er den Fahrzeug-Schlüssel stecken. Ein zufällig vorbeikommender 32-Jähriger aus Großenkneten nutzte diese Gelegenheit, setzte sich in das Fahrzeug und versuchte mit dem PKW VW von der Hofeinfahrt wegzufahren. Der Auslieferungsfahrer bemerkte dies und konnte die unbefugte Weiterfahrt verhindern. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten schließlich fest, dass der Fahrzeug-Führer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein konnte beschlagnahmt werden.

Essen, Oldb. - Trunkenheit im Verkehr - Ebenfalls betrunken fuhr ein 38- Jähriger am 02.10.2018, gegen 16:00 Uhr mit seinem LKW in Essen, Oldb., in der Straße Holthöge. Die Atemalkoholkonzentration betrug hier 0,64 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den aus Tschechien stammenden Fahrzeug-Führer eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro erhoben.

Cappeln - Fahren unter Einfluss - Am Dienstag, 02.10.2018, gegen 22:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg in Cappeln, Cloppenburger Straße, einen 18-jährigen Fahrzeug-Führer, der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenschnelltest bei dem Cappelner verlief auf Kokain positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet und entnommen wurde.

Cloppenburg - Diebstahl einer Wasserpumpe - In der Nacht von Dienstag, 02.10.2018 auf Mittwoch, 03.10.2018 entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Pferdeweide in Cloppenburg, am Brookweg eine Benzinwasserpumpe im Wert von ca. 350 Euro. Gegen 02:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein freilaufendes Pferd und verständigte die Polizei. Diese konnten das Pferd noch in der Nacht wieder eingefangen. Vermutlich hatte der Täter zuvor den Weidezaun durchtrennt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Lindern - Diebstahl - In der Zeit von Montag, 01.10.2018, gegen 16:45 Uhr bis Dienstag, 02.10.2018, 14:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Lindern, Ortsteil Marren, Alte Dorfstraße, von zwei dort abgestellten Kabeltrommeln eine nicht unerhebliche Menge an Erdkabeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 in Verbindung setzen.

