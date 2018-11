Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Versammlung durch bürgerliches Spektrum unterstützt

Eine Versammlung am Sonntag, 04. November 2018, in der Vechtaer Innenstadt verlief friedlich. Gegen 16.00 Uhr trafen sich etwa 1000 Teilnehmer am Europaplatz. Die Versammlung stand unter dem Motto - Haltung zeigen! Aufstehen gegen den Rechtsruck. Insgesamt wurde die Versammlung durch ein bürgerliches Spektrum aus etwa 50 Vereinen, Organisationen und Institutionen unterstützt. Aus dem linken Spektrum nahmen etwa 20 Personen teil. Der rechten Szene waren keine Personen zuzuordnen. Die Versammlung führte nach der Auftaktkundgebung, die mit Wort- und Musikbeiträgen begleitet wurde, durch die Vechtaer Innenstadt (Große Straße/Kolpingstraße). Nach einer Abschlusskundgebung, die wieder am Europaplatz stattfand, wurde die Versammlung gegen 19 Uhr beendet.

