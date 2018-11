Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Mutmaßliches Täterpärchen entwendet Schwingschleifer, Personenfahndung

Am 05. September 2018 kam es um 15.46 Uhr in einem Fachgeschäft an der Daimlerstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen Schwingschleifers. Das mutmaßliche Täterpärchen, ein Mann und eine Frau, konnten bei der Tat gefilmt werden. Der Mann könnte zwischen 50 und 65 Jahre alt sein. Er hatte kurzes, dunkles Haar mit ausgeprägten Geheimratsecken. Dazu trug er einen Schnauzbart. Seine Statur war untersetzt. Zur Größe können keine Angaben gemacht werden. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Polo-Shirt, einer dunklen Hose und grauen Schuhen bekleidet. Die Frau dürfte ebenfalls zwischen 50 und 65 Jahren alt sein. Sie hatte dunkles Haar, das sie mit einem Mittelscheitel trug und hinten zusammenführte. Ihre Figur war ebenfalls untersetzt. Zur Körpergröße können keine Angaben gemacht werden. Sie trug ein bläuliches Halstuch, einen bläulichen, langen Rock und ein weißes, locker sitzendes Oberteil. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

