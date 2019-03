Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldung für den ...

Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Nachtrag zum versuchten Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet, kam es am 08. März 2019 in Vechta zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am 09. März 2019 beim Amtsgericht Vechta vorgeführt. Dort ist man dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Gegen den 21-Jährigen wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de